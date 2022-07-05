На S.T.A.L.K.E.R. 2 открылся предзаказ за рубли, на ПК да ещё и без DRM-защиты. Но дороже и с нюансами

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В онлайн-магазине GOG появилась страница предзаказа S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Примечательно то, что она доступна и в России, а цена в этом случае показана в рублях. Однако стоимость выросла — 3499 рублей за стандартное издание. Версия Deluxe стоит 4669 рублей, а Ultimate — 6419 рублей.





Россиянам игру, вероятно, можно будет приобрести, но только с внутреннего кошелька. А его ещё нужно пополнить — для России и Белоруссии эта возможность отключена. В студии GSC Game World подтвердили, что игра для GOG не получит DRM-защиты. Также заявлено, что она выйдет в один день с остальными версиями.

Отметим, что на странице можно увидеть дату выхода — 31 декабря 2022 года. В студии уже заявили, что это просто заглушка, настоящая дата релиза будет иной.

Ранее стало известно, что в игре не будет русской озвучки, а фанаты уже пообещали сделать её самостоятельно.