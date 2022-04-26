На рынке 5G покупатели Android-смартфонов выбирают в первую очередь Samsung. Аппараты компании заняли пять мест в первой десятке

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Смартфоны с 5G стали нормой уже даже в бюджетном сегменте, не добравшись только до категории самых дешёвых аппаратов. И, согласно данным Counterpoint, лидирует на рынке смартфонов с 5G компания Samsung. С оговоркой, что речь идёт о рынке смартфонов с Android.





В списке из 10 самых продаваемых смартфонов с 5G по итогам февраля половина позиций занята аппаратами Samsung, включая первые четыре места.

Причём, как можно видеть, лидерами являются вовсе не самые дешёвые модели, а среднебюджетные Galaxy A52s, Galaxy A32 и флагманские Galaxy S22 Ultra и Galaxy S21 FE. А вот замыкает десятку как раз недорогой Galaxy A22. В целом Samsung заняла 24% рынка аппаратов с 5G.





Также в список вошли Oppo Reno7, Honor 60, Vivo S12, Xiaomi Redmi K40 и Honor X30.

Также аналитики отмечают, что на аппараты с Android пришлось 67% мировых продаж устройств с 5G, при этом на 10 самых продаваемых смартфонов с 5G под управлением ОС Android приходилось 20% продаж в соответствующем сегменте. И несложно подсчитать, что на долю Apple пришлось 33% продаж на всём рынке смартфонов с 5G, то есть в целом лидером является именно она.