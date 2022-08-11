На Reddit опубликовали фото видеокарты GeForce GTX 2080 — утверждается, что это прототип

В августе 2018 года во время запуска видеокарт GeForce 20 генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанд в шутку объявил о появлении карты GTX 1180. Конечно, такой модели не существует, но есть другая. Судя по всему, в Nvidia планировали выпустить как минимум одну карту 20-й серии с наименованием GTX.





Пользователь Reddit под псевдонимом upance22 опубликовал несколько фото, как утверждается, инженерного образца видеокарты GTX 2080. Если это не качественная подделка, то такую карту действительно планировали выпустить.





По данным источника, карту приобрели на eBay за 360 долларов, а продавец использовал её для майнинга криптовалют. Карта имеет систему охлаждения и плату PG180, идентичную серийной версии RTX 2080.

При этом, похоже, в инженерной версии используется графический чип с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Так что это единственная карта GTX способная на такое.

Отметим, что оригинальный пост уже удалили, но в комментариях приводятся некоторые результаты тестирования. Автору удалось запустить на системе с этой картой GTA 5.

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