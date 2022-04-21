На пути к вымиранию: Сатановский спрогнозировал горькую судьбу странам Прибалтики из-за антироссийских законов

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Парламент Латвии во втором чтении принял поправки к закону,
предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую спецоперацию
на Украине, сообщает РИА Новости. Политолог и востоковед Евгений Сатановский
рассказал «Народным Новостям», что антироссийская политика в странах Прибалтики
распространяется все больше.
В аннотации к законопроекту Латвии отмечено, что его
причиной стало начало российской спецоперации по демилитаризации и
денацификации Украины. В пресс-службе парламента сообщили, что данные о том,
что человек поддерживает спецоперацию, будут предоставляться органами
госбезопасности.
«Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие», – говорится в сообщении.
Политолог Евгений Сатановский рассказал «Народным Новостям»,
что действия властей Латвии подтверждают факта реабилитации нацизма в странах
Прибалтики. Специалист предсказал дальнейший путь развития Латвии, Литвы и
Эстонии.
«Это реабилитация нацизма, и удивляться нечему. Они идут по своему сценарию. У каждого своя судьба. Эстония маленькая и слабо заселена, она и так стоит на пути к вымиранию, как впрочем Латвия и Литва», — отметил политолог.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.