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    На пути к вымиранию: Сатановский спрогнозировал горькую судьбу странам Прибалтики из-за антироссийских законов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    На пути к вымиранию: Сатановский спрогнозировал горькую судьбу странам Прибалтики из-за антироссийских законов

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    wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

    Парламент Латвии во втором чтении принял поправки к закону,
    предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую спецоперацию
    на Украине, сообщает РИА Новости. Политолог и востоковед Евгений Сатановский
    рассказал «Народным Новостям», что антироссийская политика в странах Прибалтики
    распространяется все больше.

    В аннотации к законопроекту Латвии отмечено, что его
    причиной стало начало российской спецоперации по демилитаризации и
    денацификации Украины. В пресс-службе парламента сообщили, что данные о том,
    что человек поддерживает спецоперацию, будут предоставляться органами
    госбезопасности.

    «Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие», – говорится в сообщении.

    На пути к вымиранию: Сатановский спрогнозировал горькую судьбу странам Прибалтики из-за антироссийских законов
    pixabay.com

    Политолог Евгений Сатановский рассказал «Народным Новостям»,
    что действия властей Латвии подтверждают факта реабилитации нацизма в странах
    Прибалтики. Специалист предсказал дальнейший путь развития Латвии, Литвы и
    Эстонии.

    «Это реабилитация нацизма, и удивляться нечему. Они идут по своему сценарию. У каждого своя судьба. Эстония маленькая и слабо заселена, она и так стоит на пути к вымиранию, как впрочем Латвия и Литва», — отметил политолог.

    На пути к вымиранию: Сатановский спрогнозировал горькую судьбу странам Прибалтики из-за антироссийских законов
    CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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