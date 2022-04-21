На пути к вымиранию: Сатановский спрогнозировал горькую судьбу странам Прибалтики из-за антироссийских законов

В аннотации к законопроекту Латвии отмечено, что его

причиной стало начало российской спецоперации по демилитаризации и

денацификации Украины. В пресс-службе парламента сообщили, что данные о том,

что человек поддерживает спецоперацию, будут предоставляться органами

госбезопасности.