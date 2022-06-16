На прорыв Донецка ВСУ не пойдут: военнослужащие ДНР раскрыли коварную тактику украинской армии

«Мы находимся на очень проблемном участке в направлении Марьинки. Летают беспилотники, все время бьет артиллерия. Все ребята отличные, все молодцы, держатся, ждут, когда это все закончится. У нас есть и айтишники, и электрики, и сантехники — кого только нет. Есть доктор Ден. В Мариуполе он вытащил четверых. Но выделить кого-то не могу, все ребята —молодцы!» — с гордостью произнес офицер.