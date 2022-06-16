На прорыв Донецка ВСУ не пойдут: военнослужащие ДНР раскрыли коварную тактику украинской армии

Вооруженные силы Украины практически ежедневно обстреливают мирное население Донецка. Защитники города из рядов Народной милиции ДНР рассказали специальному корреспонденту «Народных Новостей», почему ВСУ выбрали вероломную тактику обстрелов гражданской инфраструктуры, предпочитая избегать боев с военными.
Военнослужащий с позывным Ярый поделился, что до мобилизации уже имел боевой опыт — служил срочником до 2014 года, а затем защищал Донбасс от украинских националистов. Когда в феврале 2022 года в республике объявили мобилизацию, дончанин и его друзья не колебались.
«Мы сидели с друзьями, кто-то сказал: надо собираться, ждать нельзя. Мы — четверо человек с работы, решили, что пойдем. На тот момент я работал на Донецком металлургическом заводе», — вспоминает военнослужащий.
Сейчас военное подразделение Ярого выполняет боевые задачи на окраине Донецка в направлении Марьинки. По его словам, боев с противником практически нет. В основном украинские военные сосредоточены на обстреле самого города. Зачем? Никто не может понять.
«На данный момент мы больше занимаемся тем, что сдерживаем противника, ведем разведку, вычисляем огневые точки. Подробности раскрыть не могу. Противник ведет себя непредсказуемо. Он не столько заинтересован противодействовать нам, сколько поражать гражданские цели. Мы этого понять не можем. Когда начинаются какие-то боестолкновения, противник находит какую-то позицию, чтобы просто там присутствовать. На открытое столкновение с нашими бойцами никто не идет. Задачи, поставленные их командованием, никто не может понять», — признался военный.
Интенсивность украинских обстрелов в направлении Донецка значительно выросла в последнее время, продолжил Ярый. По его словам, частично на это повлияли и западные вооружения, полученные ВСУ, которые позволили им вести огонь с большего расстояния. Несмотря на рост боевой мощи, украинцы, как и прежде, сосредоточили огонь на мирном населении столицы ДНР.
«Все равно в основном достается именно городу. В этом направлении противник выбрал позиционную стратегию. У них были попытки разведать что-то — отправляли группы, старались вычислить наши позиции. Но прорывов никто не устраивал. Максимум — разведка боем», — сказал Ярый.
Офицер Народной милиции ДНР Банкир рассказал, что уже имел боевой опыт до мобилизации в 2022 году. Семь лет назад он охранял представителей международной мониторинговой миссии в серой зоне.
После начала российской спецоперации, его подразделение впервые вступило в бой в Мариуполе. Затем бойцы прошли весь город вплоть до порта. Несмотря на сложное освобождение Мариуполя, сейчас Народная милиция ДНР выполняет не менее опасные задачи. Однако, отметил Банкир, все военнослужащие проявляют стойкость.
«Мы находимся на очень проблемном участке в направлении Марьинки. Летают беспилотники, все время бьет артиллерия. Все ребята отличные, все молодцы, держатся, ждут, когда это все закончится. У нас есть и айтишники, и электрики, и сантехники — кого только нет. Есть доктор Ден. В Мариуполе он вытащил четверых. Но выделить кого-то не могу, все ребята —молодцы!» — с гордостью произнес офицер.
Как и сослуживец Ярый, боец с позывным Крым не может точно сказать, почему украинские военные обстреливают Донецк. По его мнению, ВСУ действуют вероломно.
«Обстановка напряженная. Тихого времени очень мало. Мое подразделение прошло Мариуполь. Мне уже приходилось стрелять, больше сказать не могу. Не знаю, что ими движет. Они действуют также коварно, предательски», — признался солдат.
В украинском сегменте Сети ходит много слухов, что ВСУ якобы могут пойти на прорыв в Донецке, однако, убежден Крым, этого не произойдет.
«По моим ощущениям, они этого сделать не смогут», — заверил он.
Добавим, что утром 16 июня по оперативной информации представительства ДНР в СЦКК, вследствие украинского обстрела загорелись два жилых дома в Донецке.