На процессоре Intel 2023 модельного года уже запустили Windows. Компания похвасталась достижением в разработке Meteor Lake

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В конце этого года Intel выпустит процессоры Raptor Lake. Они принесут удвоение количества малых ядер и новую архитектуру для больших. Но полноценное новое поколение выйдет в 2023 году, и это будет Meteor Lake.





Глава Intel поделился, что на таком процессоре уже успешно запустили Windows, Linux и Chrome OS. В данном случае, конечно, речь идёт далеко не о серийном образце.

Само собой, это не говорит о том, что процессоры выйдут раньше намеченного срока или даже в срок, но всё же даёт надежду, что на этот раз с переходом на новый техпроцесс и новую архитектуру проблем не будет.

Напомним, Meteor Lake будут первыми процессорами Intel, выпущенными по техпроцессу 7 нм, который сама компания называет Intel 4. Кроме того, эти CPU будут иметь плиточную конфигурацию, а также получат совершенно новый GPU со 192 вычислительными блоками в максимальной конфигурации. Согласно ранним данным, большие ядра перейдут на архитектуру Redwood Cove, а малые будут использовать Crestmont. А вот количество ядер якобы не изменится относительно Raptor Lake и составит 8 и 16 соответственно.