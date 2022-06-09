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На Первом канале покажут документальный фильм о сбежавшей из России Алле Пугачевой

На Первом канале покажут документальный фильм о сбежавшей из России Алле Пугачевой
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Документальный фильм о певице Алле Пугачевой покажут на Первом канале, артистка проживает в Израиле более трех месяцев. Подробности о киноленте рассказал журналист Роман Супер.

В своем Telegram-канале журналист пояснил, что Пугачева представлена как «предательница Родины», однако сейчас не понятно, выйдет ли фильм в эфир.

Отметим, что Алла Пугачева покинула Россию в конце февраля, практически сразу после начала спецоперации на Украине. Артистка вместе с супругом Максимом Галкиным обосновалась в Израиле.

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