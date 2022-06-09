На Первом канале покажут документальный фильм о сбежавшей из России Алле Пугачевой

Документальный фильм о певице Алле Пугачевой покажут на Первом канале, артистка проживает в Израиле более трех месяцев. Подробности о киноленте рассказал журналист Роман Супер.
В своем Telegram-канале журналист пояснил, что Пугачева представлена как «предательница Родины», однако сейчас не понятно, выйдет ли фильм в эфир.
Отметим, что Алла Пугачева покинула Россию в конце февраля, практически сразу после начала спецоперации на Украине. Артистка вместе с супругом Максимом Галкиным обосновалась в Израиле.