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«На особых условиях»: Кадыров опубликовал видео с работой Зеленского в батальоне «Ахмат»

«На особых условиях»: Кадыров опубликовал видео с работой Зеленского в батальоне «Ахмат»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал очередной пародийный ролик с «приключениями» президента Украины Владимира Зеленского. 

Видео появилось в Telegram-канале руководителя Чечни. На этот раз украинский лидер «устроился» на работу в батальон «Ахмат».

«Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон “Ахмат”. Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», — написал Кадыров.

Ранее RT писал, что принятие Украины в Евросоюз станет самой большой глупостью, которую может совершить «старая Европа». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

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