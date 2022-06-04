На «ободранных» Lada можно будет ездить только по России и Белоруссии

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На «упрощенных» автомобилях Lada, с завода лишенных некоторых опций и систем, можно будет ездить только в России и странах-партнерах, с которыми есть соответствующая договоренность. Одна из таких стран – Белоруссия. Об этом сообщили в Росстандарте.





«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией», – сообщили в ведомстве.

Процесс регистрации таких автомобилей будет отличаться тем, что в документы на них будут вносить отдельную отметку о том, что они собраны «в особом порядке». В России, например, этим документом выступает электронный ПТС.

С конца апреля 2022 года до февраля 2023-го Россия и другие страны Евразийского экономического союза вправе устанавливать свои требования к производству автомобилей, не оглядываясь на нормы единого технического регламента. Поправки, принятые советом Евразийской экономической комиссии, фактически разрешают «АвтоВАЗу», УАЗу, «КамАЗу», ГАЗу и другим автопроизводителям выпускать автомобили с двигателями более низкого экологического класса, а также лишать машины подушек безопасности и прочих компонентов или систем, отсутствие которых ранее категорически не допускалось.

Напомним, после после многочисленных простоев «АвтоВАЗ» наконец-то запустил производство. Первые новые товарные Granta (без подушек безопасности, ABS и электрических стеклоподъемников) должны сойти с конвейера 8 июня.