На МКС заработала вторая российская система регенерации кислорода

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На борту многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции включена в режим штатной эксплуатации вторая система регенерации кислорода «Электрон-ВМ». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.





В июле 2022 года российский экипаж МКС завершил тестирование и подготовку к работе новой системы «Электрон-ВМ» в качестве дублирующего источника кислорода для дыхания экипажа в дополнение к аналогичной системе, находящейся в служебном модуле «Звезда». Технологический блок «Электрон-ВМ», расположенный в приборно-герметичном отсеке модуля и предназначенный для электролизного получения кислорода из водного конденсата, успешно интегрирован в контур управления российского сегмента МКС.

Как отмечают в Роскосмосе, обе системы «Электрон-ВМ», функционирующие в настоящее время на МКС, полностью взаимозаменяемы, что позволяет организовать бесперебойное снабжение экипажа кислородом в случае технического обслуживания или ремонта любой из них.