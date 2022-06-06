На МКС ухудшилась микрофлора, в 65% проб найдено большое число микроорганизмов

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Микрофлора на МКС ухудшилась, более чем в половине проб обнаружены микроорганизмы, количество которых выше нормативов. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.





«Анализ результатов микробиологического мониторинга среды обитания модулей российского сегмента МКС свидетельствует, что состояние среды обитания МКС, начиная с 55-й экспедиции, ухудшилось. Обобщенные результаты показывают, что в 65% проб были обнаружены микроорганизмы в количествах, превышающих нормативные требования», – сказал он.

В свете этого в РАН считают не лучшей идею использования модулей МКС в перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«Вариант создания РОСС из модулей МКС приведет к переносу микрофлоры на новые модули, ускорит процесс их биоконтаминации, результатом чего станет появление на РОСС потенциально патогенных бактерий и технофилов, участвующих в процессе биодеструкции материалов», – сказал Олег Орлов в ходе доклада на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и президиума Научно-технического совета Роскосмоса.

В качестве примера директор института привел вывод из строя прибора коммутационной связи во время 24-й экспедиции на орбитальной станции «Мир» из-за жизнедеятельности микроорганизмов.