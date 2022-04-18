«На минуточку» с Александром Малькевич. Операция «Геноцид»: градус инфовойны растет

Журналист пояснил, что ставки

этого противостояния постоянно растут.

Почему все, включая президента США, вдруг поверили в придуманный западными СМИ «геноцид»? Как рождаются фейки? И было ли на самом

деле покушение на Зеленского? Об этом расскажет Александр Малькевич в новом выпуске

программы «На минуточку».