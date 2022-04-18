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    «На минуточку» с Александром Малькевич. Операция «Геноцид»: градус инфовойны растет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «На минуточку» с Александром Малькевич. Операция «Геноцид»: градус инфовойны растет

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    Журналист Александр
    Малькевич     поделился своим мнением насчет информационной войны, которая сейчас
    ведется Западом против России с особой агрессией.

    Журналист пояснил, что ставки
    этого противостояния постоянно растут.
    Почему все, включая президента США, вдруг поверили в придуманный западными СМИ «геноцид»? Как рождаются фейки? И было ли на самом
    деле покушение на Зеленского? Об этом расскажет Александр Малькевич в новом выпуске
    программы «На минуточку».    

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
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