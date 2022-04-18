«На минуточку» с Александром Малькевич. Операция «Геноцид»: градус инфовойны растет

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Журналист Александр
Малькевич поделился своим мнением насчет информационной войны, которая сейчас
ведется Западом против России с особой агрессией.
Журналист пояснил, что ставки
этого противостояния постоянно растут.
Почему все, включая президента США, вдруг поверили в придуманный западными СМИ «геноцид»? Как рождаются фейки? И было ли на самом
деле покушение на Зеленского? Об этом расскажет Александр Малькевич в новом выпуске
программы «На минуточку».
загрузка...