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На маркетплейсах появились товары IKEA

На маркетплейсах появились товары IKEA

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На “Яндекс.Маркете” появились товары шведской торговой сети IKEA, которая ранее приостановила работу в России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает РИА “Недвижимость”.

Приобрести на “Яндекс.Маркете” можно стулья, кровати и стеллажи.

Как отметили в пресс-службе “Яндекс.Маркета”, эти товары предлагают купить частные лица. При этом перепродажа полностью законна, поскольку ранее товары были проданы с разрешения изначального правообладателя.

Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на “Яндекс.Маркете” сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем, — объяснили журналистам в пресс-службе маркетплейса. В пресс-службе IKEA на запрос журналистов не ответили.

Ранее на Wildberries появилась возможность приобрести товары брендов Zara, Massimo Dutti и Pull&Bear, которые также приостановили работу в России в связи с событиями на Украине.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
РИА Недвижимость


Фото
GettyImages.ru


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