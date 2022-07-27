На Луне найдены места, комфортные для человека

NASA сообщает, что на Луне обнаружены места, вполне комфортные для пребывания человека. Обычно поверхность Луны днем разогевается до 127 градусов Цельсия, а ночью температура опускается до минус 173 градусов Цельсия. День на Луне длится около 15 земных дней, холодная ночь также продолжается около 15 земных суток. При таких условиях исследование спутника Земли вовсе не является простой задачей. И все же ученые смогли найти на Луне затененные пещеры, в которых температура всегда приблизительно одинаковая и приемлемая для человека.





В команду исследователей входят профессор планетологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Пейдж (David Paige) и Пол Хейн (Paul Hayne) из Университета Колорадо в Боулдере. Они изучали пещеры, к которым с поверхности Луны ведут лавовые трубки. Такие образования есть и на Земле, они появляются, например, когда расплавленная лава течет под слоем остывшей лавы, формируя длинный полый туннель. При исследовании лунных пещер ученые использовали данные с искусственного спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и компьютерное моделирование. Например, камеры LRO трижды сфотографировали яму в районе холмов Мариуса, каждый раз с очень разным освещением. Она имеет глубину около 34 метров и ширину 65 на 90 метров. А в районе Моря Спокойствия была замечена цилиндрическая впадина глубиной около 100 метров и шириной с футбольное поле.

С помощью компьютерного моделирования исследователи провели анализ температуры скал и лунной пыли, а также составили график изменения температуры ямы с течением времени. Результаты показали, что температура в постоянно затененных частях впадины колеблется лишь незначительно, оставаясь примерно на уровне около 17 градусов Цельсия. Ученые считают, что такие пещеры можно использовать в качестве укрытий при исследовании Луны, ведь, кроме комфортных температур, они обеспечивают защиту от солнечной радиации и микрометеоритов. «Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы могли бы вернуться, когда будем жить на Луне», — отметил руководитель группы исследователей Дэвид Пейдж.