На концерте Пола Маккартни поставили клип с Джонни Деппом. В этом увидели поддержку актера на фоне его суда с Эмбер Херд

Джонни Депп

На концерте одного из основателей The Beatles Пола Маккартни показали клип с участием Джонни Деппа. Клип 2012 года, в котором, помимо Джонни, снималась Натали Портман, появился на экране позади Маккартни во время исполнения песни My Valentine на концерте в Орландо. Зрители решили, что таким образом музыкант поддержал Джонни Деппа на фоне судебного разбирательства актера с Эмбер Херд.

Зал встретил видео с Джонни Деппом бурными аплодисментами, сам музыкант клип на экране никак не прокомментировал. В видео Джонни Депп и Натали Портман переводят слова песни на язык для глухонемых. Идея клипа принадлежала дочери Маккартни, Стелле.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд на протяжении всего процесса был в центре внимания прессы. В рамках суда показания дали многие известные люди, в том числе бывшие возлюбленные Джонни Деппа: Кейт Мосс, Эллен Баркин, Дженнифер Грей, а также партнер Эмбер Херд по фильму “Аквамен” Джейсон Момоа.

Бывший возлюбленный Эмбер Херд, миллиардер и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, показаний давать не стал, однако высказался в твиттере (заблокирован в России) по поводу этого дела.

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету после того, как актриса рассказала о пережитом домашнем насилии. В качестве моральной компенсации актер требует у бывшей жены 50 млн долларов. За судом внимательно следят пользователи сети: многие встали на сторону Джонни Деппа и начали травить Эмбер Херд, угрожая смертью ей и ее годовалой дочери.

Судебное разбирательство по делу Деппа и Херд завершилось 27 мая, окончательный вердикт присяжные вынесут 31 мая.