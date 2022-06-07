на какие ноутбуки и настольные ПК Apple можно установить новейшую macOS 13 Ventura, а какие навсегда останутся на macOS 12 Monterey

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Компания Apple представила на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2022 новую операционную систему для своих компьютеров Mac — macOS 13 Ventura.





В новой ОС прекратилась поддержка некоторых моделей Mac с 2014 по 2016 год, например, iMac 2015 и MacBook 2016. Список ПК, которые теперь навсегда ограничены прошлогодней ‌macOS 12 Monterey‌ выглядит так:

‌iMac‌ версии 2015 года

MacBook версии 2016

‌MacBook Air‌ версии 2015 и 2017 года

MacBook Pro версии 2015 и 2016 года

‌Mac Pro‌ версии 2013

Сразу после анонса началось тестирование предварительной версии macOS 12 Monterey Preview среди разработчиков, которые участвуют в программе Apple Developer Program.

Публичное бета-тестирование macOS 13 Ventura среди всех желающих планируется начать в июле. Стабильный релиз новой ОС Apple ожидается осенью 2022 года.





Установить macOS 13 Monterey бесплатно смогут пользователи таких моделей Mac: