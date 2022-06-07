на какие iPad можно установить свежую платформу Apple

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Компания Apple представила на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2022 новую операционную систему для своих планшетов — iPadOS 16.





В ней появилось довольно много нововведений, которые по мнению обозревателей максимально приближают планшеты Apple к званию полноценной замены для ноутбука. Были добавлены новые возможности для коллективной работы, включая групповую работу в реальном времени, приложение Freeform (рабочая доска для совместной работы), новую функцию многозадачности Stage Manager, аналогичную macOS Ventura, а также возможность подключения внешнего экрана, одновременно работая с четырьмя приложениями на iPad и ещё четырьмя — на внешнем экране.

iPadOS 16 уже могут протестировать разработчики, а публичная бета-версия появится в июле. По сравнению с прошлогодней iPadOS 15, обновление iPadOS 16 нельзя установись на две ранее поддерживаемые модели — iPad Air 2, дебютивавшую в 2014 году, и iPad Mini 4, выпущенную в 2015 году.

Список поддерживаемых iPadOS 16 моделей выглядит так: