На «Госуслугах» заработала платежная система Yandex Pay

Минцифры посредством своего Telegram-канала сообщило, что платежный сервис Yandex Pay стал доступен для пользователей портала «Госуслуги». «Пользователи портала «Госуслуг» теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе “Платежи”», — говорится в сообщении Минцифры. Также отмечается, что сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуг».





Также на портале доступны оплата банковской картой Visa, Mastercard, Maestro и «Мир». Кроме того, есть возможно оплатить со счета мобильных операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф мобайл», «Ростелеком», электронным кошельком Qiwi и «Элплат». Напомним, Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные. Сервис работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.