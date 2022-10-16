на «Госуслугах» IT-специалисты теперь могут получить отсрочку при смене работы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) сообщило, что IT-специалисты теперь смогут повторно подать заявление об отсрочки от частичной мобилизации, в случае увольнения и смене места работы.





В Минцифры рассказали, что форма отсрочки от частичной мобилизации на «Госуслугах» была доработана:

Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на «Госуслугах», где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день.

Также была создана новая услуга для юридических лиц, на случай если сотрудник уволился из компании. В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку.