На форуме «Армия-2022» представят новую российскую ракету для беспилотников – с лазерной системой самонаведения

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) продемонстрирует на форуме «Армия-2022» на следующей неделе многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э, которая может применяться в том числе с беспилотных летательных аппаратов.





«На экспозиции КТРВ на форуме “Армия” в этом году покажем межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности модульного построения Х-МД-Э, которая может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников», – рассказали в корпорации.

Как рассказали в КТРВ, это изделие предназначено для поражения широкой номенклатуры одиночных малоразмерных и групповых объектов днем и ночью. «Ракета разработана в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) – индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН – индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН – индекс Х-МД-Э3», – отметили в КТРВ. Также в корпорации сообщили, что при стартовой массе 110 кг максимальная дальность пуска достигает 40 км.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.