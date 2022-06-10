На Эзру Миллера подали в суд за “развращение несовершеннолетней”

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Эзра Миллер

На голливудского актера Эзру Миллера подали в суд в связи с “развращением” несовершеннолетней. Адвокат и активист Чейз Айрон Айз и педиатр Сара Джампинг Игл утверждают, что Миллер имеет нездоровые отношения с их дочерью Токатой начиная с того момента, когда ей было 12 лет (сейчас девушке уже 18 лет).

Миллер встретил Токату во время посещения резервации Стэндинг-Рок в Северной Дакоте — Токата и ее родители являются представителями коренного населения Америки и членами племени сиу. На момент знакомства Токате было 12 лет, а Миллеру — 23 года.

Теперь родители Токаты подали судебные документы для получения охранного судебного приказа в суд племени сиу в Стэндинг-Рок. В иске утверждается, что Миллер демонстрирует “сектантское и психологически манипулятивное, контролирующее поведение” в отношении Токаты. Согласно документам, сначала Эзра “проникся невинной симпатией”, когда встретил Токату. Но родители утверждают, что потом отношения с Миллером, которому сейчас 29 лет, изменились, и обвинили актера в том, что он снабжал их дочь алкоголем и наркотиками, включая марихуану и ЛСД.

В судебном иске родители Токаты утверждают, что поведение Миллера было “образцом развращения несовершеннолетней”.

Токата Айрон Айз с Эзрой Миллером и подругой

В документах также указано, что Миллер заплатил за обучение Токаты в Бард-колледже в Саймонс-Роке (штат Массачусетс), когда ей было 16 лет. Согласно журналу People, в судебных документах утверждается, что Миллер “позже использовал это против Токаты, чтобы создать ощущение долга”. В 2017 году Миллер увозил Токату в Лондон, чтобы показать ей съемочную площадку фильма “Фантастические твари”, после чего девушка сбежала из дома.

Родители Токаты утверждают, что после того, как Токата бросила колледж в декабре 2021 года, она уехала к Миллеру в его дом в Вермонте. Родители утверждают, что, когда они приезжали к дочери, то у их ребенка не было ни водительских прав, ни банковских карт, ни ключей.

Токата была вместе с Эзрой и в поездке на Гавайи, где в апреле этого года Миллера несколько раз арестовывали по различным обвинениям, начиная от нападения и заканчивая хулиганством.

В иске родители Токаты утверждают, что Миллер “использует запугивание, угрозы насилием, страх, паранойю, иллюзии и наркотики, чтобы контролировать подростка Токату”. В документах также отмечается, что Эзра сказал Токате, чтобы она использовала в качестве имени исключительно имя Гибсон — прозвище, которое она раньше использовала с семьей и друзьями. Родители также утверждают, что Эзра решил, что Токата — небинарный трансгендерный человек, хотя ранее она объявляла себя “небинарной, квир-лесбиянкой”.

Сам Миллер еще не ответил публично на обвинения, а вот Токата опубликовала пост в своем инстаграме*, в котором встала на защиту актера и обвинила родителей в гиперопеке.

Я ушла из колледжа пять месяцев назад, мой друг Уильям умер вскоре после этого, мой разум был невероятно поражен, и мне нужно было пространство и время для того, чтобы пережить горе. Мой друг Эзра Миллер на протяжении всего вышеупомянутого периода только с любовью оказывал мне поддержку и неоценимую защиту. Мой отец и его утверждения не имеют никакого веса, они откровенно трансфобны и основаны на том, что я каким-то образом неспособна к связному мышлению или мнению, противоположному мнениям моих родственников, беспокоящихся о моем благополучии. Теперь я осознаю жестокость эмоциональных и психологических манипуляций, которые меня заставляли терпеть в доме моих родителей,

— написала Токата в инстаграме*.

Родители уже заявили, что у их ребенка “нет телефона”, добавив, что они сомневаются в том, что заявление исходило от Токаты. В ответ их дочь записала видеообращение, в котором сказала, что никто не контролирует ее блог.

Токата Айрон Айз

Мнения подписчиков Токаты разделились: кто-то поддерживает девушку, кто-то выражает беспокойство и советует ей скорее прекратить отношения с Миллером. Некоторые пользователи сети порекомендовали Токате явиться в суд вместе с Эзрой и доказать, что ей ничто не угрожает.

Сама Токата является известным в своем регионе активистом и молодежным лидером движения Respect Out Water, кампании против трубопровода Dakota Access. Она также сотрудничала с “зеленой” активисткой Гретой Тунберг в борьбе с изменением климата и строительством трубопровода Keystone XL.

Издание People также сообщило, что судья подписал запрос родителей Токаты на охранный судебный приказ, а это означает, что Миллер не может связываться или как-либо беспокоить Токату, Сару или Чейза и не может приближаться к их месту жительства ближе чем на 100 ярдов (чуть менее 100 метров). Ордер еще не вручен Миллеру, поскольку местонахождение актера и Токаты сейчас неизвестно. Как сообщает People, слушание назначено на 12 июля.

Это не первый публичный скандал, в центре которого оказывается Миллер за последнее время. В марте и апреле этого года актера несколько раз арестовывали на Гавайях за хулиганство и домогательства, а также за то, что он швырнул стул в женщину. Из-за таких ситуаций под угрозой может оказаться карьера актера. В прессе уже поговаривают, что Миллер лишится роли Флэша. 7 апреля стало известно, что из-за выходок Эзры Миллера студия Warner Bros. остановила работу над фильмами, в которых снимался актер.

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