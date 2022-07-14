На его совести: Запашный прокомментировал новость об открытии уголовного дела в отношении Галкина

«Мне очень трудно говорить, что такое экстремизм в поступках Галкина, потому что я не так плотно слежу за его высказываниями. Я знаю, что он дал большое количество концертов, в которых принимает такую яркую позицию. Против России. Это его мнение. Пусть оно останется на его совести», — цитирует Запашного портал Teleprogramma.pro.