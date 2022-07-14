На его совести: Запашный прокомментировал новость об открытии уголовного дела в отношении Галкина

Российский цирковой артист и дрессировщик Эдгар Запашный высказался о заведении уголовного дела на сбежавшего в Израиль юмориста Максима Галкина. Он отметил, что все заявления артиста про Россию остаются на его совести.
«Мне очень трудно говорить, что такое экстремизм в поступках Галкина, потому что я не так плотно слежу за его высказываниями. Я знаю, что он дал большое количество концертов, в которых принимает такую яркую позицию. Против России. Это его мнение. Пусть оно останется на его совести», — цитирует Запашного портал Teleprogramma.pro.
Запашный подчеркнул, что не следит пристально за деятельностью Галкина и его зарубежными концертами, и заведение уголовного дела на юмориста следует тщательно обдумать.
Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков рассказал, что против Максима Галкина было заведено уголовное дело. Он допустил, что сбежавшего из России юмориста могут арестовать в Турции.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.