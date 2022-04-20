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    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400

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    Компания AMD сегодня повторно представила видеокарту Radeon RX 6400 с ценой всего 160 долларов. И уже сейчас у нас есть первый взгляд на её производительность. 


    Источник протестировал новинку как в бенчмарках, так и играх. И при наличии второго первое особого интереса не вызывает. 

    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400
    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400
    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400
    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400
    На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400

    Итак, как видим, наши прогнозы оправдались: Radeon RX 6400 выступает примерно на уровне GeForce GTX 1650. Да, это весьма низкий по сегодняшним меркам уровень производительности, но и цена соответствующая. И когда в рознице за GTX 1650 просят от 200 евро, RX 6400 с её ценой кажется подарком в нынешние непростые для рынка GPU времена. 

    Источник также для сравнения взял Ryzen 7 5700G с производительным iGPU, и RX 6400 быстрее вдвое и более. К сожалению, нет сравнения с iGPU Radeon 680M, у которого те же 768 потоковых процессоров, но появление таких тестов — лишь вопрос времени. 

    Также стоит отметить, что тесты показали среднее энергопотребление при полной загрузке на уровне 54 Вт, а пиковое достигало 62 Вт. То есть перед нами очень экономичное решение.  

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