На что способна современная видеокарта за 160 долларов? Появились тесты Radeon RX 6400

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Компания AMD сегодня повторно представила видеокарту Radeon RX 6400 с ценой всего 160 долларов. И уже сейчас у нас есть первый взгляд на её производительность.





Источник протестировал новинку как в бенчмарках, так и играх. И при наличии второго первое особого интереса не вызывает.





















Итак, как видим, наши прогнозы оправдались: Radeon RX 6400 выступает примерно на уровне GeForce GTX 1650. Да, это весьма низкий по сегодняшним меркам уровень производительности, но и цена соответствующая. И когда в рознице за GTX 1650 просят от 200 евро, RX 6400 с её ценой кажется подарком в нынешние непростые для рынка GPU времена.

Источник также для сравнения взял Ryzen 7 5700G с производительным iGPU, и RX 6400 быстрее вдвое и более. К сожалению, нет сравнения с iGPU Radeon 680M, у которого те же 768 потоковых процессоров, но появление таких тестов — лишь вопрос времени.

Также стоит отметить, что тесты показали среднее энергопотребление при полной загрузке на уровне 54 Вт, а пиковое достигало 62 Вт. То есть перед нами очень экономичное решение.