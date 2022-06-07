«На что они надеются?»: Монтян усомнилась, что украинские звезды «выживут» без России

Осудив российскую спецоперацию и поддержав киевский режим, украинские звезды шоу-бизнеса сделали странный выбор, заявила украинская блогер Татьяна Монтян, передает ФБА «Экономика сегодня».
Часть украинских певцов, шоуменов и блогеров, работавших на российскую аудиторию (а часто в самой России), осудили решение Москвы о начале спецоперации по защите Донбасса, напомнила Монтян. Так, из-за своей антироссийской деятельности запрет на въезд в РФ получили певица Светлана Лобода, тревел-блогер Антон Птушкин.
«Не знаю, почему Птушкин занял такую позицию, и на что он рассчитывает. У него все подписчики были в основном из России. На что он надеется сейчас, как он собирается зарабатывать — не представляю», — отметила украинская блогер.
Особого внимания, считает Монтян, заслуживают возрастные звезды российской и украинской эстрады, получившие известность еще во времена СССР. Например, Вахтанг Кикабидзе, который, подчеркнула блогер, «категорически неправ». Это же касается и многих советско-украинских актеров.
«У нас тоже такие есть, всякие, которые блистали на советской сцене, а потом ударились в национализм и даже в нацизм. Таких хватает. Ада Роговцева, например. Да много таких», — подчеркнула Монтян.
Напомним, что въезд в РФ ограничен и для ряда других украинских знаменитостей: певцов Андрея Данилко, Макса Барских, Дмитрия Монатика. Критикуя российскую спецоперацию и отказываясь от концертов в РФ, эти люди не упоминали, что сумели заработать себе на всю оставшуюся жизнь именно в России.