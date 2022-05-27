На бывшем американском заводе Jabil теперь будут собирать российские ноутбуки, планшеты и компьютеры

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Российская компания «Аквариус», которая специализируется на производстве серверов, систем хранения данных и клиентских компьютеров, приобрела принадлежащий американской компании Jabil завод в Твери.

На днях американская компания Jabil заявила о закрытии завода в городе Тверь. При этом сотрудникам предприятия не пришлось беспокоиться о поиске нового места работы, потому «Аквариус» наняла бывших сотрудников Jabil, которые сохранили свои рабочие места.





Как сообщает CNews со ссылкой на представителей компании «Аквариус», производитель в ближайшее время планирует наладить на заводе производство персональных компьютеров, систем хранения данных, серверов, ноутбуков, планшетов и МФУ.

Площадь предприятия в Твери составляет 27 тыс. м2, завод по размеру вдвое больше, чем производство компании «Аквариус» в Ивановской области. Новый владелец планирует инвестировать в завод 5 млрд рублей и увеличить штат сотрудников до 1500 человек.

Запуск обновлённого предприятия ожидается в ближайшие несколько месяцев.