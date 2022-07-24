На бронежилете Резникова заметили нашивку со «святой Джавелиной»

«Святая Джавелина» — персонаж современного украинского мифотворчества — Дева Мария, держащая в руках американский ПТРК Javelin, поставляемый Киеву в рамках военной помощи. На Украине именем Джавелина даже назвали новорожденную. Все бы ничего, но Джавелина — это еще одно название скунсовой свиньи.