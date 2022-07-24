На бронежилете Резникова заметили нашивку со «святой Джавелиной»

В Сети появилось фото министра обороны Украины Алексея Резникова, одетого в бронежилет с нашивкой «святой Джавелины».
«Святая Джавелина» — персонаж современного украинского мифотворчества — Дева Мария, держащая в руках американский ПТРК Javelin, поставляемый Киеву в рамках военной помощи. На Украине именем Джавелина даже назвали новорожденную. Все бы ничего, но Джавелина — это еще одно название скунсовой свиньи.
Недавно на Украине появился еще и «святой HIMARS», а аббревиатура была расшифрована как High mobility anti-Russian system — высокомобильная антирусская система.
Официальный Киев, как и рядовые украинцы, продолжает верить, что западные союзники поставят им некое чудо-оружие, которое коренным образом изменит ход спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.