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На бронежилете Резникова заметили нашивку со «святой Джавелиной»

На бронежилете Резникова заметили нашивку со «святой Джавелиной»
Boris Roessler/dpa/Globallookpress

В Сети появилось фото министра обороны Украины Алексея Резникова, одетого в бронежилет с нашивкой «святой Джавелины».

«Святая Джавелина» — персонаж современного украинского мифотворчества — Дева Мария, держащая в руках американский ПТРК Javelin, поставляемый Киеву в рамках военной помощи.  На Украине именем Джавелина даже назвали новорожденную. Все бы ничего, но Джавелина — это еще одно название скунсовой свиньи.

Недавно на Украине появился еще и «святой HIMARS», а аббревиатура была расшифрована как High mobility anti-Russian system — высокомобильная антирусская система.

Официальный Киев, как и рядовые украинцы, продолжает верить, что западные союзники поставят им некое чудо-оружие, которое коренным образом изменит ход спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

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RusNewsToday24
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