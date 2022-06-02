На Байконуре завершились испытания ракеты «Донбасс»

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На стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Донбасс» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» на борту. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, на данный момент уже успешно завершились испытания ракеты.





В ходе генеральных испытаний имитируется заправка топливом и полёт ракеты вплоть до отделения от неё «грузовика». Также проверяется работоспособность всех систем носителя и их взаимодействие с кораблём и оборудованием стартового комплекса «Восток».

Как отмечают в Роскосмосе, анализ телеметрической информации, полученной в ходе испытаний, показал, что препятствий для продолжения работ и проведения пуска 3 июня нет.

Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-20» запланирован на 3 июня 2022 года в 12:32:16 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур. Программа полёта корабля предусматривает двухвитковую схему сближения и доставку на борт МКС около 2 500 кг полезной нагрузки, включая топливо дозаправки, запасы воды и газов, а также различное оборудование и материалы для экипажа 67-й долговременной экспедиции.