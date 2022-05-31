На балконе актрисы Оксаны Фандеры появился украинский флаг

Актриса театра и кино Оксана Фандера разместила на своем балконе украинский флаг. Видимо, так она хотела показать свои политические взгляды.
Супруга режиссера Филиппа Янковского — активный пользователь Telegram. В своем канале она регулярно делится мыслями и красивыми снимками. В этот раз звезда показала, как выглядит ее балкон. На фото запечатлены верный пес артистки и украинский флаг, висящий на балконе.
«Маме — городу О», — написала звезда.
Фандера родилась в Одессе. Спустя несколько лет семья артистки перебралась в Россию. Будущая звезда получала актерское образование в Москве.
Актриса вышла замуж за сына именитого артиста Олега Янковского. У Оксаны и Филиппа подрастают двое детей. Супруги даже стали бабушкой и дедушкой — сын подарил им внука.