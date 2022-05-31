На балконе актрисы Оксаны Фандеры появился украинский флаг

Супруга режиссера Филиппа Янковского — активный пользователь Telegram. В своем канале она регулярно делится мыслями и красивыми снимками. В этот раз звезда показала, как выглядит ее балкон. На фото запечатлены верный пес артистки и украинский флаг, висящий на балконе.