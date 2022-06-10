На «Азовстали» нашли составные части бронежилетов немецкого производства

В промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь», где находились боевики нацбата «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) были найдены составные части бронежилетов немецкого производства. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили журналисты, в промзоне завода был обнаружен немецкий противоосколочный наплечник, недалеко от которого лежали шевроны «Азова»*, а также другие предметы националистов.
Необходимо обратить внимание на то, что на территории «Азовстали» ранее было найдено огромное количество западного вооружения. В частности речь идет о ПЗРК «Стингер», противотанковых гранатометах NLAW.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела