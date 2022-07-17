На АвтоВАЗе скопилось около 2000 некомплектных Lada Granta Classic’ 22. Не хватает рулей – простейших, без подушки безопасности

По данным паблика «Avtograd news», на площадке АвтоВАЗа скопилось большое количество «ободранных» Granta, около 2000 штук. Причина – даже для таких моделей не хватает простейших «ободранных» (то есть без подушки безопасности) рулей.



Тот самый руль

Естественно, как только производитель возобновит поставки, автомобили доукомплектуют и отправят в дилерам для последующей продажи. Но пока непонятно, когда. С чем связана нехватка простейших рулей (предположительно, поставщик их находится в Челябинске), тоже неясно, но паблик отмечает, что такое случается уже не в первый раз.