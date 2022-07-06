На автомобиле за границу: эксперт рассказал, где можно отдохнуть после 15 июля

Для российских туристов, путешествующих на автотранспорте, правительство с 15 июля снимает все ковидные ограничения. «Народные Новости» пообщались с директором ассоциации «Турпомощь» Александром Осауленко и узнали, куда смогут выехать на отдых россияне на машине, и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в этом году.
Эксперт сразу же отметил, что еще месяц назад были сняты ограничения для путешествий по другим видам транспорта, в частности по самолетам и поездам. Но так, как в сложившейся ситуации многие направления закрыты, то, конечно, граждане ждали решение по сухопутной границе. Однако не все так просто, считает Осауленко. Если даже сейчас ограничений со стороны РФ нет, то запреты продолжают действовать со стороны ряда иностранных государств.
«Например, ряд стран, с которыми у нас визовое общение. Они пока не открывают визы российским гражданам. Либо открывают, но только определенным категориям граждан, куда, например, туризм не относится», — отметил эксперт.
Исходя из этих ограничений, россияне могут для себя определить, куда поехать. При этом, считает эксперт, все-таки традиционно более активными будут, в первую очередь, страны СНГ, которые граничат непосредственно с РФ. Это Белоруссия и Казахстан, Киргизия и Абхазия, а также Южная Осетия.
«Если Китай в этом году снимет все свои пандемийные ограничения, то для российских туристов, с условием развития логистических моментов, вполне мог бы стать популярным направлением», — отметил Осауленко.
Что же касается стран Прибалтики и Финляндии, считает эксперт, то на сегодняшний день эти страны объявляют, что они доступны для российского туриста, однако есть ограничения.
«К сожалению, пока есть ограничения по визовым вопросам. Либо консульства не работают, либо работают в ограниченном варианте, либо только для определенных социальных категорий», — рассказал Александр Осауленко.
Поэтому, считает эксперт, в ближайшей перспективе северо-западное направление не станет для нас каким-то массовым, с точки зрения автотранспорта, которое было, например, 2,5 года назад.