На автомобиле за границу: эксперт рассказал, где можно отдохнуть после 15 июля

Эксперт сразу же отметил, что еще месяц назад были сняты ограничения для путешествий по другим видам транспорта, в частности по самолетам и поездам. Но так, как в сложившейся ситуации многие направления закрыты, то, конечно, граждане ждали решение по сухопутной границе. Однако не все так просто, считает Осауленко. Если даже сейчас ограничений со стороны РФ нет, то запреты продолжают действовать со стороны ряда иностранных государств.