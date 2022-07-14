На «Авито» заработал калькулятор для продажи смартфонов — мгновенная оценка рыночной стоимости

Команда популярного сервиса частных объявлений «Авито» объявила о запуске нового инструмента. Для пользователей стал доступен калькулятор рыночной стоимости смартфонов.





Как отмечают разработчики, с помощью калькулятора пользователи смогут узнать оптимальную цену своего смартфона, чтобы продать его наиболее выгодно и оперативно, не прикладывая усилий к оценке рынка и мониторингу аналогичных объявлений на «Авито».

Чтобы определить оптимальную цену смартфона без подачи объявления, на странице калькулятора нужно ввести три параметра: регион, состояние товара и марку телефона. После выбора марки появится ячейка для выбора модели, а также некоторых характеристик в зависимости от нее (например объем встроенной памяти, цвет гаджета).

После определения всех параметров нужно нажать кнопку «Узнать цену», и на экране появится оптимальный диапазон стоимости смартфона. Он определяется, исходя из цен по аналогичным объявлениям, опубликованным на «Авито» за последние 12 месяцев. В первую очередь оцениваются объявления с такими же параметрами в регионе продажи, а если их мало, то и в соседних.

Также продавцу предложат автоматически определить оптимальную цену при подаче объявления о продаже смартфона. Если пользователь ставит цену из предложенного диапазона, на его объявлении появляется значок «Рыночная цена», позволяющий обратить на объявление дополнительное внимание покупателей.