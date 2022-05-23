на Avito начали продавать автомобили через аукцион

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Команда популярного сервиса частных объявлений «Авито» объявила о запуске нового сервиса «Авито Аукцион» для продажи автомобилей с пробегом.





Ранее сервис работал в пилотном режиме. Как отмечают в пресс-службе, сервис призван стать местом для совершения безопасных, быстрых и выгодных сделок по автомобилям с пробегом на российском рынке.

В аукционе может принять участие частный продавец при условии, что автомобиль отвечает определённым требованиям: автомобиль должен быть зарегистрирован в России, быть не старше 2005 года, максимальный пробег — 180 000 км, минимальная стоимость — 500 000 рублей. К рассмотрению не принимаются автомобили после ДТП, праворульные и автомобили марки ГАЗ.

В качестве продавцов выступают дилеры и компании-партнёры, прошедшие проверку «Авито» (они отмечаются значками «проверенный партнёр») и имеющие кабинет в MaxPoster.

При подаче или редактировании существующего объявления о продаже автомобиля на «Авито» частный продавец получает предложение участвовать в онлайн-аукционе. После согласия на участие частного продавца в онлайн-аукционе, профессиональные покупатели делают ставки независимо друг от друга, а продавец выбирает наиболее подходящее предложение исходя из предложенной цены выкупа или расположения дилерского центра.

Для продавца участие в аукционе проходит анонимно. Как обещают в пресс-службе, процесс оценки лота профессиональными покупателями занимает не более двух рабочих часов.

На данный момент «Авито Аукцион» работает в следующих регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области, Краснодарском крае, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тульской, Тверской, Свердловской областях,

Пермском крае и Татарстане.