На арестованной яхте российского олигарха в США нашли предмет, похожий на уникальное яйцо Фаберже

Американские следователи утверждают, что нашли на суперъяхте российского олигарха уникальное яйцо Фаберже. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о яхте, которая ранее была арестована властями США на Фиджи и сейчас пришвартована в Сан-Диего. Имя владельца в статье не называется, но предполагается, что речь может идти о яхте Amadea, владельцем которой считают миллиардера Сулеймана Керимова. Судно стоимостью 325 миллионов долларов как раз было задержано на Фиджи в апреле этого года, так как Керимова включили в санкционный список.

Яхта Amadea

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила на форуме по безопасности в Аспене, что это была одна из самых “интересных” находок, сделанных ее командой.

Давайте перейдем к пикантной теме: яхтам. Мы находим некоторые действительно интересные вещи. Мы обнаружили на одной из яхт предполагаемое яйцо Фаберже, так что все становится интереснее,

— сказала Монако на форуме, посвященном обсуждению роли правоохранительных органов в замораживании и аресте российских активов.

Мы работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов по всему миру, чтобы провести обыски на этих яхтах, чтобы убедиться, что у нас есть полномочия, и мы можем обратиться в суд, арестовать их, а затем провести конфискацию,

— добавила она.

Монако заявила, что, если украшенное драгоценными камнями яйцо будет признано подлинным, то оно станет одним из немногих оставшихся в мире и будет стоить миллионы долларов.

Яйца Фаберже стали синонимом богатства и роскоши с тех пор, как в 1885 году российский император Александр III заказал молодому ювелиру сделать такое яйцо в подарок своей жене Марии Федоровне. Это стало традицией Романовых на следующие три десятилетия. Фаберже создал для императорской семьи всего 50 яиц, и не все из них уцелели.