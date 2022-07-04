Mysl Polska: поляков обманули относительно жаждущих наживы беженцев с Украины

Многие украинские беженцы воспринимают Польшу как «дойную корову», пользуясь гостеприимством местных жителей в корыстных целях. К такому выводу пришла Агнешка Пивар в своей статье для Mysl Polska.
«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», — пишет она.
Жителей Польши обманули, убедив их в необходимости принять украинских беженцев в своих домах и сердцах. Пивар отметила, что многие граждане покинули районы, где не ведутся боевые действия, чтобы воспользоваться льготами, пособиями и другими привилегиями, которые предлагает Польша.
«Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», — говорится в статье.
Пивар затруднилась ответить, через какой промежуток времени поляки прозреют и начнут снимать украинские флаги. Она уверена, что такой исход событий неизбежен, поскольку любое терпение рано или поздно заканчивается.