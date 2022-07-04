Mysl Polska: поляков обманули относительно жаждущих наживы беженцев с Украины

«Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», — говорится в статье.