Поляки начинают сомневаться в том, что власти страны адекватно представляют последствия своих действий. Об этом сообщил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
Он отмечает, что главными факторами для этого становятся страх перед вероятной войной, дороговизна товаров и уменьшение финансовых накоплений граждан. Кроме того, все чаще люди говорят о нехватке продукции и ограничении электропотребления.
Вместе с этим, простые местные жители понимают, что выгоду от ситуации приобретают немногие. Однако польские власти больше обеспокоены вопросами введения цензуры, которая переплюнула таковую в США.
По мнению журналиста, в Польше из-за этого зреют массовые протесты. Как минимум, граждане не намерены оказывать какую-либо помощь собственным банкам и корпорациям в преодолении кризиса. Они усомнились в том, что во всех их бедах виноват президент РФ Владимир Путин.