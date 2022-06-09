Мyśl Polska: поляки засомневались в «виновности» Путина и России во всех бедах страны

По мнению журналиста, в Польше из-за этого зреют массовые протесты. Как минимум, граждане не намерены оказывать какую-либо помощь собственным банкам и корпорациям в преодолении кризиса. Они усомнились в том, что во всех их бедах виноват президент РФ Владимир Путин.