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Мyśl Polska: поляки засомневались в «виновности» Путина и России во всех бедах страны

Мyśl Polska: поляки засомневались в «виновности» Путина и России во всех бедах страны
kremlin.ru / Администрация президента России

Поляки начинают сомневаться в том, что власти страны адекватно представляют последствия своих действий. Об этом сообщил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

Он отмечает, что главными факторами для этого становятся страх перед вероятной войной, дороговизна товаров и уменьшение финансовых накоплений граждан. Кроме того, все чаще люди говорят о нехватке продукции и ограничении электропотребления.

Вместе с этим, простые местные жители понимают, что выгоду от ситуации приобретают немногие. Однако польские власти больше обеспокоены вопросами введения цензуры, которая переплюнула таковую в США.

По мнению журналиста, в Польше из-за этого зреют массовые протесты. Как минимум, граждане не намерены оказывать какую-либо помощь собственным банкам и корпорациям в преодолении кризиса. Они усомнились в том, что во всех их бедах виноват президент РФ Владимир Путин.

Польша Протесты Путин Россия
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