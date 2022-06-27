Myśl Polska: Польша без помощи России смогла утонуть в экономическом кризисе

«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно, мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить», — иронизирует Пяста.