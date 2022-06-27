Myśl Polska: Польша без помощи России смогла утонуть в экономическом кризисе

Попытки Варшавы «провести» российского лидера Владимира Путина обернулись стране экономическим кризисом. Такое мнение выразил Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska.
По мнению журналиста, Москве даже не пришлось принимать какие-либо меры, чтобы экономика Польши «пошла ко дну».
«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно, мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить», — иронизирует Пяста.
Он напомнил, что сначала польское руководство приняло решение отказаться от угля, а после прекратило закупать у Москвы энергосырье.
Ранее RT информировал, что Берлин готов поделиться газом с соседними государствами. Об этом рассказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.