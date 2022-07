Мёд засахарился: что делать в таком случае

Для свежего мёда характерна тягучая консистенция и насыщенный красивый цвет. Но этот продукт имеет свойство засахариваться и твердеть. В результате чего даже намазать его на булку становится довольно проблематично. Потому, когда мёд засахарился, необходимо прибегнуть к специальным действиям.

К тому же не стоит думать, что вы приобрели ненатуральный продукт. Ведь процесс кристаллизации для мёда вполне естественный. На сладости образуется налет из затвердевший глюкозы, чего нельзя миновать, если хранить продукт достаточно долгое время.

Мёд засахарился: нормально ли это и что нужно делать

Можно ли есть такой продукт

Засахаренный мёд не надо бояться употреблять. Ведь кристаллизация не свидетельствует о том, что он испорчен. Полезных свойств этот продукт таким образом не теряет. А вот то, удобно ли его в данном виде есть, — уже другой вопрос.

© Depositphotos

Что делать в такой ситуации: 3 варианта

Если вы хотите, чтобы мёд снова стал жидким, нужно воспользоваться одним из трех методов, позволяющих это сделать. Стоит отметить, что сегодня «Со Вкусом» развеет миф о том, что такой продукт нельзя разогревать. Это допустимо, но только при соблюдении некоторых правил. Так как же растопить засахаренный мёд?

С помощью водяной бани. Положите продукт в кастрюлю небольшого размера, затем поместите ее в емкость побольше. В кастрюлю, что находится снизу налейте воду, чтобы она доставала до дна меньшей посудины. Нагрейте жидкость до температуры, которая не должна превышать 40 градусов. Размешивайте мёд в течение 6–7 минут, после чего снимите его с огня. Используя батарею. Обязательно поместите мёд в стеклянную тару. Поставьте ее на расстоянии 20–30 см от горячей батареи. Периодически прокручивайте банку, чтобы продукт нагревался равномерно. Прибегая к естественному способу. Этим методом можно пользоваться в летний период. Заверните банку с мёдом в плотную ткань. Поставьте ее на солнечное место. Изредка поворачивайте емкость в разные стороны.

© Depositphotos

Конечно, еще можно воспользоваться и микроволновкой. Поместив туда емкость с мёдом для разогревания. Это, пожалуй, самый быстрый способ, но он очень неоднозначный. Ведь после такой растопки продукт теряет свои вкусовые качества и целебные свойства. Лучше всё же сохранить полезные вещества в мёде, потратив немного больше времени для возвращения его былой консистенции.

