Мясников заявил, что Запад целенаправленно атакует духовные ценности русского мира

Запад разработал и планомерно внедряет наступление на человеческую и божескую мораль, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик сообщил, что Запад атакует духовные ценности россиян. Но государство продолжает защищать свои скрепы даже в ходе спецоперации на Украине, передает ИА SM-News.
«Идет умышленное размывание людских и, самое главное, божеских законов. Отвергаются базовые понятия “мама”, “папа”, “мужчина”, “женщина”. Снимается табу с каннибализма», — заявил Александр Мясников.
Врач отметил, что причина не в свободе Запада. Есть более глубокий смысл происходящего, уверен Мясников. Он добавил, что и распространение новой инфекции — оспы обезьян — с большими темпами происходит именно на Западе не просто так. Медик предположил, что это может быть очередной манипуляцией сознанием людей.