Мясников заявил, что Запад целенаправленно атакует духовные ценности русского мира

Врач отметил, что причина не в свободе Запада. Есть более глубокий смысл происходящего, уверен Мясников. Он добавил, что и распространение новой инфекции — оспы обезьян — с большими темпами происходит именно на Западе не просто так. Медик предположил, что это может быть очередной манипуляцией сознанием людей.