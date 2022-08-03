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Мясников заявил, что Запад целенаправленно атакует духовные ценности русского мира

Мясников заявил, что Запад целенаправленно атакует духовные ценности русского мира
Global Look Press / Vadim Tarakanov

Запад разработал и планомерно внедряет наступление на человеческую и божескую мораль, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик сообщил, что Запад атакует духовные ценности россиян. Но государство продолжает защищать свои скрепы даже в ходе спецоперации на Украине, передает ИА SM-News.

«Идет умышленное размывание людских и, самое главное, божеских законов. Отвергаются базовые понятия “мама”, “папа”, “мужчина”, “женщина”. Снимается табу с каннибализма», — заявил Александр Мясников.

Врач отметил, что причина не в свободе Запада. Есть более глубокий смысл происходящего, уверен Мясников. Он добавил, что и распространение новой инфекции — оспы обезьян — с большими темпами происходит именно на Западе не просто так. Медик предположил, что это может быть очередной манипуляцией сознанием людей.

александр мясников атака запада духовные ценности
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RusNewsToday24
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