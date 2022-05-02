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    Мясников заявил, что препараты от аллергии можно принимать годами без вреда для печени

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мясников заявил, что препараты от аллергии можно принимать годами без вреда для печени

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    Global Look Press / Vadim Tarakanov

    Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил возможный вред от длительного приема антигистаминных препаратов.

    Как оказалось, препараты от аллергии можно принимать в течение нескольких лет без вреда для печени. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

    Но для эффективности доза такого лекарства должна быть выше той, которая указана в инструкции. Именно поэтому перед приемом антигистаминных препаратов Мясников посоветовал проконсультироваться с врачом.

    Кроме того, медик напомнил о существовании аллергенспецифической иммунотерапии. Так, пациенту постепенно вводят возрастающие дозы аллергена, после чего человек избавляется от неприятных симптомов аллергии.

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