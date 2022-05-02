Мясников заявил, что препараты от аллергии можно принимать годами без вреда для печени

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил возможный вред от длительного приема антигистаминных препаратов.
Как оказалось, препараты от аллергии можно принимать в течение нескольких лет без вреда для печени. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
Но для эффективности доза такого лекарства должна быть выше той, которая указана в инструкции. Именно поэтому перед приемом антигистаминных препаратов Мясников посоветовал проконсультироваться с врачом.
Кроме того, медик напомнил о существовании аллергенспецифической иммунотерапии. Так, пациенту постепенно вводят возрастающие дозы аллергена, после чего человек избавляется от неприятных симптомов аллергии.
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