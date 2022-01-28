Мясников: упражнения с тяжестями способны предотвратить риск развития остеопороза

Остеопорозу чаще всего подвержены представительницы прекрасного пола. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал женщинам делать физические упражнения, чтобы снизить риск развития болезни.

При остеопорозе кости начинают терять свою прочность. Процесс разрушения можно замедлить разными способами. Среди них выделяются упражнения на растяжку, плавание и бег, рассказал Мясников в жфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

«Женщинам, помимо плавания, бега, растяжки, баланса и так далее, обязательно надо хотя бы с маленькими гантелями упражнения делать», — подчеркнул теледоктор Мясников.

Ранее известный телеведущий дал совет мужчинам по сохранению здоровья. По словам Александра Мясникова, чрезмерное употребление молока способно спровоцировать развитие рака простаты. Поэтому с данным продуктом следует быть осторожными.





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