Мясников пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 Жириновскому

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский подхватил омикрон-штамм коронавируса. Соответствующая информация ранее появилась сразу в нескольких СМИ.

Согласно информации источников, политика доставили в больницу с поражением легких. Новость о заболевании Жириновского прокомментировал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Он пожелал скорейшего выздоровления народному любимцу.

«Владимир Вольфович! Здоровья Вам! Вы нам нужны, мы вас любим! Однозначно! Выздоравливайте!!!!» — говорится в сообщении.

Журналисты заявили, что врачи подключили Жириновского к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Коллеги политика по ЛДПР признались, что их удивила новость о его госпитализации. Предположительно, лидера партии доставили в медицинское учреждение в минувший вторник. Других подробностей о его состоянии пока нет.

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