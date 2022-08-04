Мьянма будет помогать России создавать инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли

Роскосмос работает над созданием инфраструктуры для дистанционного зондирования Земли и делает это совместно со специалистами из Мьянмы.





Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунной Маун Лвином рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров

Роскосмос с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.

Из цитаты не очень понятно, но, судя по всему, Лавров имел в виду создание инфраструктуры непосредственно в Мьянме. Он также заявил, что Россия и Мьянма имеют потенциал для сотрудничества и в других отраслях. В частности, в энергетической и ядерной.

Что касается дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), речь идёт наблюдениях поверхности планеты различными методами, включая космические аппараты. ДЗЗ используется для изучения различных природных ресурсов и применяется во многих отраслях, начиная с сельского хозяйства и заканчивая геодезией.