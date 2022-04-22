«Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления», — Тинькофф решил сменить бренд после скандального заявления основателя

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Российский коммерческий, а также крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов, «Тинькофф» официально сообщил о своём решении сменить бренд.

В банке заявили, что Тинькофф проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда уже в этом году (без указания точных сроков), а также добавили, что «компания давно готовилась к этому шагу, но последние события сделали это решение ещё более актуальным».





«Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда: сегодня «Тинькофф» — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес Тинькофф много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом. За 15 лет выросли поколения клиентов, для которых Тинькофф — это в первую очередь имя самого удобного и любимого финансового сервиса. Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом.

Открытое письмо было подписано следующим образом: «Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления».

Основатель банка на днях резко высказался о спецоперации, заявив, что 90% россиян не поддерживают её. После этого банк опубликовал следующее: «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф», он не сотрудник «Тинькофф», давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».

Из других новостей о банке: некоторые пользователи начали получать сообщения о снижении кешбэка.