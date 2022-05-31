После освобождения Красного Лимана, местные жители смогли рассказать, как их запугивали украинские военные, обещая сравнять с землей.
Так, жительница Красного Лимана, который находится в Донецкой области, что им пришлось пережить, пока российские военные не освободили город. По словам женщины, им целый месяц пришлось просидеть в подвалах, потому что город обстреливали украинские военные.
«С помощью российских хлопцев мы выбрались в село Колодязи из этого ада, из этого ужаса. Целый месяц сидели в подвале. Нас обстреливала украинская армия», — рассказала женщина.
Со слезами на глазах Валентина Владимировна рассказала, что солдаты ВСУ просто ненавидят жителей Донбасса.
«Они нас ненавидят. Они постоянно говорили, что мы вас сравняем здесь, город и вас вместе с вашим городом, с землей. Сказали: «Закопаем». Так они и сделали. Они уничтожили полностью город», — подчеркнула жительница Лимана.
Украинские военные, по словам женщины, просто обкрадывали регион. В городе при Советском Союзе был самый большой в Европе железнодорожный узел, который полностью был разворован. Валентина Владимировна рассказала, что с Депо вывезли все станки, электровозы, тепловозы. Все отправили в Западную Украину. Жителей города оставили без работы, без больницы, с клиники вывезли все оборудование, без пожарной части, все машины с части забрали. Скорую тоже убрали, отметила женщина.
«Мы ждали россиян, чтобы они защитили нас от этих ужасов, ада, от этих фашистов украинских, этого фашистского зверья», — со слезами на глазах сказала женщина.
Ранее «Народные Новости» писали, что украинский военнослужащий, попавший в плен к России в рамках спецоперации, рассказал, как его подразделение разоряло дома мирных жителей.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.