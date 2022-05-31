«Мы ждали россиян»: жительница Красного Лимана рассказала о преступлениях украинской армии

Украинские военные, по словам женщины, просто обкрадывали регион. В городе при Советском Союзе был самый большой в Европе железнодорожный узел, который полностью был разворован. Валентина Владимировна рассказала, что с Депо вывезли все станки, электровозы, тепловозы. Все отправили в Западную Украину. Жителей города оставили без работы, без больницы, с клиники вывезли все оборудование, без пожарной части, все машины с части забрали. Скорую тоже убрали, отметила женщина.