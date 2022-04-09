Мы здесь и уходить не собираемся: боец Индус рассказал подробности освобождения Красной Поляны в Донбассе

«Они умеют воевать. Но ничего страшного, мы тоже умеем.

Самое главное — с нами бог! Вот, например, недавно в госпиталь прилетела “Точка-У” и не взорвалась. Нас накрывали кассетами “Урагана”, но мы выжили. Это карма! И

именно так мы победим. Потому что у нас есть люди с боевым опытом. К примеру,

я, который воюет с 2014 года. У нас есть знание местности, знание противника и

его тактики войны», — заявил Дроздов.