Мы здесь и уходить не собираемся: боец Индус рассказал подробности освобождения Красной Поляны в Донбассе

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Подразделения российских вооруженных сил взяли под
контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное в ходе спецоперации. Офицер
Народной милиции ДНР Максим Дроздов (позывной Индус), чье подразделение
находится на данной освобожденной территории, рассказал специальному
корреспонденту «Народных Новостей» об обстановке в близлежащих населенных
пунктах, а также объяснил, по какой тактике действуют военные ВСУ.
По словам Максима Дроздова, обстановка внутри и около
Красной Поляны стабильно напряженная.
«Все села вокруг были освобождены продолжительное время
назад. Но противник активно использует маневренную оборону, поэтому постоянно
ходят танки. Противник хорошо знает местность и грамотно использует ее складки,
при этом ВСУ постоянно группируются и потом “рассасываются”. И так постоянно. Они
также используют диверсионные группы с БПЛА, группы разведки, активно
взаимодействуют с местными жителями, которые сочувствуют противнику», —
рассказал офицер Народной милиции ДНР.
Как отметил Индус, военнослужащие ВСУ готовились к этим военным
действиям восемь лет, поэтому точно знают, как нужно воевать. Однако народная
милиция совместно с Вооруженными силами России нисколько не уступают противнику
в силе и тактике.
«Они умеют воевать. Но ничего страшного, мы тоже умеем.
Самое главное — с нами бог! Вот, например, недавно в госпиталь прилетела “Точка-У” и не взорвалась. Нас накрывали кассетами “Урагана”, но мы выжили. Это карма! И
именно так мы победим. Потому что у нас есть люди с боевым опытом. К примеру,
я, который воюет с 2014 года. У нас есть знание местности, знание противника и
его тактики войны», — заявил Дроздов.
Он также сообщил, что на данный момент активно проводятся разведывательные
работы совместно с ВС РФ.
«Не так давно я увидел беспилотник и отправил своего бойца,
он предупредил российские войска, которые сразу выдвинули БТР. И вот, за селом,
в направлении, которое я указал, была уничтожена диверсионно-разведывательная
группа противника из восьми человек, одного взяли в плен», — рассказал Индус,
еще раз уточнив, что российские войска и подразделения народной милиции
оснащены, вооружены и всегда готовы к победе.
Возвращаясь к вопросу военной обстановки в Красной Поляне,
Дроздов добавил, что на данный момент здесь находится постоянная передовая.
«Буквально два дня назад соседнее село жестко обработал
танк. Сейчас тоже слышны разрывы. То есть, в каждом селе практически передовая.
Просто эта передовая не идет, как на фронте прямым окопом, а располагается
везде. Может прилететь в любую минуту», — объяснил военнослужащий.
В связи с этим, собеседник НН сообщил, что буквально неделю
назад территория активно обрабатывалась «Ураганом», а на местный госпиталь
упала «Точка-У».
«В соседнем селе я проводил командиров из корпуса. Но нас
накрыли “Градом”. Несколько пакетов летело четко по дороге. То есть, обстановка
стабильно напряженная, хоть села и освобождены. Но здесь мы уже укрепились, установили
свои блокпосты. Я даже поставил флаги, чтобы было видно, что мы вернулись
домой, мы здесь и уходить не собираемся. Мы готовы, с нами правда. И мы — реальные потомки победителей, поэтому мы обязательно их победим, как и раньше», — подчеркнул офицер.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена
из строя, несмотря на информационный шум.