«Мы вместе с Россией»: Владимир Рогов объявил о создании движения для восстановления Запорожской области

Повсюду, от Розовки до Мелитополя, от Бердянска до Энергодара люди предлагают свою помощь в устройстве мирной жизни Запорожской области. Такие же предложения поступают буквально со всей России. Поэтому член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о решении создать общественное движение «Мы вместе с Россией». Об этом он заявил в личном Telegram- канале.
Рогов рассказал, что к нему и его товарищам начали поступать сообщения от жителей Донбасса и России с предложениями помочь с обустройством Запорожской области.
В этой связи, было принято решение создать общественное движение «Мы вместе с Россией», которое должно объединить под одной эгидой все прогрессивные силы: волонтеров, активистов, общественные организации, меценатов и профильных специалистов.
«К нам готовы приезжать, чтобы помогать, и многие уже приехали. Наши земляки смогут объединить силы с теми, кто готов приехать на помощь — и с теми, кто уже приехал. Это позволит сделать нашу работу гораздо эффективнее, а помощь дойдет до каждого», — подчеркнул Рогов.
По его словам, на базе движения «Мы вместе с Россией» также планируется создать общественные советы, к участию в которых Рогов призывал всех неравнодушных граждан.