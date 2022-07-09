«Мы вместе с Россией»: Владимир Рогов объявил о создании движения для восстановления Запорожской области

«К нам готовы приезжать, чтобы помогать, и многие уже приехали. Наши земляки смогут объединить силы с теми, кто готов приехать на помощь — и с теми, кто уже приехал. Это позволит сделать нашу работу гораздо эффективнее, а помощь дойдет до каждого», — подчеркнул Рогов.