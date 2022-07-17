«Мы вместе с Россией»: на въезде в Запорожскую область установили новые указатели

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные освободили от властей киевского режима приазовскую часть Запорожской области. Сейчас в регионе организованна военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и идет восстановление связей с Крымом. Как ранее неоднократно отмечал Рогов, проживающие в запорожской области люди хотят, чтобы их малая родина стала частью России.