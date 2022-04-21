«Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж

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Жителям Ясиноватой раздали гуманитарную помощь от Московской
области, общественной палаты и губернатора в рамках акции «Доброе дело»
В город Ясиноватая Донецкой Народной Республики прибыла фура
с гуманитарной помощью из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Корреспондент
«Народных Новостей» отметил, что среди 20 тонн гуманитарной помощи, которые находятся
в грузовике, имеются медикаменты и вещи первой необходимости.
Отмечается, что лекарства и продукты для них собрали
школьники из Подмосковья. Пункт выдачи гуманитарной помощи открылся на улице, к
фуре грузовику выстроилась огромная очередь. Раздавали наборы людям участники
движения «Волонтеры Подмосковья».
Стоит отметить, что инициаторами акции «Доброе дело»
стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе. Идею
поддержали во всех школах региона.