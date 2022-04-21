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    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж

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    Народные Новости / Дмитрий Астрахань

    Жителям Ясиноватой раздали гуманитарную помощь от Московской
    области, общественной палаты и губернатора в рамках акции «Доброе дело»

    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань

    В город Ясиноватая Донецкой Народной Республики прибыла фура
    с гуманитарной помощью из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Корреспондент
    «Народных Новостей» отметил, что среди 20 тонн гуманитарной помощи, которые находятся
    в грузовике, имеются медикаменты и вещи первой необходимости.

    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань

    Отмечается, что лекарства и продукты для них собрали
    школьники из Подмосковья. Пункт выдачи гуманитарной помощи открылся на улице, к
    фуре грузовику выстроилась огромная очередь. Раздавали наборы людям участники
    движения «Волонтеры Подмосковья».

    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань

    Стоит отметить, что инициаторами акции «Доброе дело»
    стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе. Идею
    поддержали во всех школах региона.

    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    «Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж
    Народные Новости / Дмитрий Астрахань
    загрузка...
     

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