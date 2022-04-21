«Мы вместе! Мы рядом!»: жители Ясиноватой получили гуманитарную помощь из Подмосковья — фоторепортаж

В город Ясиноватая Донецкой Народной Республики прибыла фура

с гуманитарной помощью из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Корреспондент

«Народных Новостей» отметил, что среди 20 тонн гуманитарной помощи, которые находятся

в грузовике, имеются медикаменты и вещи первой необходимости.