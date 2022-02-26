 «Мы терпели восемь лет»: беженцы из Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

Обострение ситуации в Донбассе в середине февраля 2022 года стало причиной организации эвакуации граждан ЛДНР в Россию. Людей принимали во многих городах РФ, и беженцы из Донбасса в Нижнем Новгороде рассказали, что им довелось пережить за восемь лет гражданской войны, и как они ждали признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Журналисты РИА Новости взяли интервью у нескольких жителей Донбасса, бежавших от обстрелов в ВСУ в Нижний Новгород. Многие рассказали, что очень давно ждали признания независимости и перестали наедятся на примирение с украинской властью.

«Ждем, что наши территории к нам вернутся — Славянск, Краматорск — хочется, чтобы все это было единым целым. Хотелось бы, чтобы был мир, но Зеленский не хочет с нами “мировать”»;

«Хочется и плакать, и петь, я не знаю, что делать. Я довольная, давно этого ждала. Я пережила 2014-й год, я знаю, что это такое. Помню, как мы сидели по подвалам, голодные, без лекарств, без ничего. Помню, как готовили пищу люди на улице, не было воды, ничего»;

«Мы протерпели восемь лет, вы бы знали, как было нам тяжело. Никому такого не пожелаешь»;

«Очень рада, мы давно этого ждали, потому что от Украины — толком ничего, никаких подвижек. Только бомбежки, и все. Мы давно ждали, когда Владимир Владимирович (Путин, президент РФ. — Прим. ред.) нас примет», — рассказали жители Донбасса.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов ВСУ главы ЛНР и ДНР призвали население покинуть территорию Донбасса и организовали эвакуацию в Россию. В первую очередь эвакуировались женщины, дети и пенсионеры. Беженцам предоставили ночлег, горячее питание и медицинскую помощь при необходимости.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...